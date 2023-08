Aziende commissariate per sfruttamento | Coppi | “La politica discute di Giambruno e Vannacci Così a tutelare i diritti restano i magistrati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I colossi della vigilanza privata commissariati dalle Procure perdei lavoratori. I contratti collettivi disapplicati dai giudici perché prevedono salari indegni, o al contrario applicati d’ufficio a lavoratori privi di tutele come i rider. Il diritto al suicidio assistito riconosciuto solo dalla Consulta, grazie alla questione di costituzionalità sollevata dai pm di Milano. Ancora, anni prima, il sequestro disposto da un gip dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, necessario a“la salute e la vita umana”. Il caso Cosmopol – l’ennesima società di vigilanza sottoposta a controllo giudiziario per aver corrisposto “retribuzioni al di sotto della soglia di povertà” – conferma una tradizione del nostro Paese: l’intervento della magistratura per affermareche lanon sa o non vuole ...