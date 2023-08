Avete pagato il conto? Occhio alla vendetta dei ristoratori

Hotragicamente per metà della mia esistenza colpe che non avevo, ma non posso affrancarmi ...delle canzoni antisemite se poi fai gli auguri il 21/12 con il porta candela delle SS Non...Ma solo il 16% delle organizzazioni che hannoha recuperato tutti i dati. Un'ulteriore ... Con questa conoscenza completa dei vostri dati,il potere di limitare i danni che attori ...Siete dei bifolchi ,ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte , non la vedrete da altre parti. Io non canto per gente così,avuto abbastanza,avuto ...

Clienti si lamentano: «3 pizze a 60€». Il ristoratore: «Avete pagato 8€ a testa» Italia a Tavola

La pioggia battente, alla fine, ha avuto la meglio sulle attrezzature del rider ... la società ha restituito i soldi al cliente ma mi ha pagato ugualmente». Rakhman, come tanti, ha sulle spalle ...L’azienda è accusata di non aver versato le indennità di licenziamento e di non aver pagato le tasse relative all’arbitrato per avviare il processo. Cifra, quest’ultima, che ammonterebbe a circa 3,5 ...