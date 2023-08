Avellino | si schianta con tre auto | denunciato un 34enne

(Di mercoledì 30 agosto 2023): sicon tre. Carabinieri denunciano unper guida in stato di ebrezzasicon tre: nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione, hannoalla locale Procura della Repubblica, undel posto per “Guida sotto l’influenza di alcool”. Il giovane mentre era alla guida della sua, in pieno centro abitato, ha perso il controllo del veicolo terminando la sua marcia contro trein sosta. L’intervento immediato dei militari dell’Arma, ha consentito, all’esito di specifici accertamenti, di stabilire che ilrisultava avere un tasso alcolemico ben oltre il livello massimo permessoper la guida. Per ...

