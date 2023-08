Autonomia | Occhiuto | “No a dogmi | ma ci sono obblighi”

Solo a parità di Lep posso dire di sì all'differenziata' sottolineaSolo a parità di Lep posso dire di sì all'differenziata", sottolinea il governatoreSolo a parità di Lep posso dire di sì all'differenziata", sottolinea il governatore

Autonomia, Occhiuto: 'Servono risorse importanti, solo a parità di Lep si può dire sì' Virgilio

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ... per gli scambi commerciali e i nostri porti devono poter competere". Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, "non ho una ...Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ... gli scambi commerciali e i nostri porti devono poter competere». Per quanto riguarda l’autonomia differenziata, «non ho una ...