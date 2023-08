Autonomia | Calderoli “Nel 2024 la mia riforma sarà legge”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Nella maggioranza c'è un accordo blindato: l'la porto a casa. A inizioprevedo. E il testo Casellati sulla forma di governo ho contribuito a scriverlo». Lo dice, in un'intervista a Repubblica, Roberto, Ministro per gli affari regionali e le autonomie. “Anche il mio ministero – aggiunge – parteciperà alla riduzione della spesa, anche se è senza portafoglio. Abbiamo il Fondo per i Comuni di montagna, però il taglio lo faremo in modo che ai Comuni e alle Regioni vadano le stesse quantità di soldi». Poi precisa: “Chi l'ha detto che i Livelli essenziali delle prestazioni debbano costare di più? Nessuno li ha mai definiti, quindi nessuno è in grado di quantificarne il costo. Se si usano fabbisogni standard la razionalizzazione e la responsabilità può ...

