Auto usate | nel primo semestre 2023 il mercato italiano è in crescita del 7 | 6%

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Secondo i dati rilasciati dall’UNRAE (l’associazione che raccoglie i costruttori stranieri che operano nel nostro Paese) il mese di giugno conferma il trend positivo nelle vendite di. Sesto mese diconsecutivo da inizio anno con un incremento del 9,1% rispetto all’anno precedente. A giugno i trasferimenti di proprietà sono stati 400.872 rispetto ai 367.603 dello stesso periodo 2022. Aumentati i trasferimenti netti che fanno registrare un + 6,8% e +12,2% nelle mini volture. Allargando l’analisi, nelildell’usato ha chiuso con volumi indel 7,6%: 2.484.531 passaggi, contro i 2.309.998 dei 6 mesi 2022. Anche se in lieve flessione rispetto al 2022, in cui aveva fatto registrare il 49,5% del totale, ...

Il panorama del mercatoin Italia dimostra una robustezza inedita, registrando il sesto mese consecutivo di crescita. A giugno 2023, i dati preliminari segnalano 400.872 cambi di proprietà , segnando un incremento ...Complessivamente, nei primi sei mesi di quest'anno sono state vendute 2.484.531, il 7,6% in più rispetto alle 2.309.998 del 2022, ma il 12% in meno rispetto al 2019. Il mese di giugno ha ...Il mercato dellesi conferma in crescita in Italia. Il mese di giugno ha fatto registrare un incremento del 9,1% , rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il primo semestre si è chiuso con una ...

Recupera terreno il mercato auto europeo e nel mese di luglio, nell’intera area Ue, più Efta e Uk, sono state immatricolate oltre un milione di autovetture, con una crescita del 16,7% su luglio 2022.Il noleggio auto a lungo termine è un settore in forte crescita in Italia ... una formula alternativa all’acquisto sempre più gettonata anche da parte di chi non possiede una partita IVA e usa ...