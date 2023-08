Auto | Acea | a luglio immatricolzioni Ue +15 | 2% da inizio anno + 17 | 6%**

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa del mercato automobilistico dell'UE che aè aumentato ancora a doppia cifra (+15,2%) mettendo a segno il dodicesimo mese consecutivo di crescita. Le immatricolazioni di nuove auto hraggiunto le 851.156 unità, lasciandosi via via alle spalle i problemi creati nel 2022 dalla carenza di componenti. Lo comunica, l'associazione dei costruttori europei, segnalando come la maggior parte dei mercati ha registrato una solida crescita, compresi i quattro maggiori: Francia (+19,9%), Germania (+18,1%), Spagna (+10,7%) e Italia (+8,7%). Ancora più forte l'incremento messo a segno nei primi sette mesi dell'. Infatti, da gennaio a, le immatricolazioni di nuove auto nell'UE sono cresciute del 17,6%, per un totale di 6,3 milioni di unità. ...

In questo contesto la percentuale diprodotte in Cina e vendute in Europa, certifica l', ha raggiunto quota 2,9% in quatto anni. L'Italia resta in cosa sul fronte dell'elettrificazione con ...A luglio il mercato dell'europeo festeggia il dodicesimo mese consecutivo di crescita, con un aumento delle immatricolazioni del 15,2% a 851.156 unità. Lo rende noto l', l'Associazione dei costruttori europei, ...- Roma: il Tesoro colloca in asta BTp a 5 e 10 anni fino a 8,5 miliardi complessivi e CcTeu per 1,5 miliardi. - Eurozona: diffusione datisu immatricolazioni dia luglio in Europa. - Giappone: diffusione dati fiducia delle famiglie, agosto. - Germania: diffusione dati prezzi import, luglio. - Spagna: diffusione dati inflazione,...

Ultimo'ora: **Auto: Acea, a luglio immatricolzioni Ue +15,2% da ... La Svolta

Recupera terreno il mercato auto europeo e nel mese di luglio ... cioè rispetto al 2019, i dati resi noti dall'Acea mettono in luce che le immatricolazioni dei primi sette mesi del 2023 accusano ...Milano, 29 ago. (askanews) - A luglio il mercato dell'auto europeo festeggia il dodicesimo mese consecutivo di crescita, con un aumento delle immatricolazioni del 15,2% a 851.156 unità. Lo rende noto ...