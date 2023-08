Attentato don Coluccia | il giorno dopo a Tor Bella Monaca spacciatori sui muretti e in strada

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Ilil tentato investimento con uno scooterone del prete antispaccio in via dell'Archeologia, finito tra gli spari con un poliziotto travolto dall'aggressore a sua volta ferito e con il collega colpito durante una colluttazione con l'aggressore al momento del fermo, a Torsembra non sia successo nulla. A terra, proprio davanti al punto in cui le pistole hanno fatto fuoco, c'è il casco di una moto. "Ma non è di quello che è stato fermato - dice all'Adnkronos un ragazzo che a fatica si regge in piedi, stravolto dalla droga alle 13 del mattino - Io lo so, era di uno con lo Scarabeo che lo ha buttato perché diceva che con quello lo guardie lo fermavano sempre". I palazzoni tutti uguali senza balconi fanno ombra alle lingue d'asfalto invase dai rifiuti che qui pare ...