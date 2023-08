Attentato don Coluccia | il giorno dopo a Tor Bella Monaca spacciatori sui muretti e in strada

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilil tentato investimento con uno scooterone del prete antispaccio in via dell'Archeologia, finito tra gli spari con un poliziotto travolto dall'aggressore a sua volta ferito e con il collega colpito durante una colluttazione con l'aggressore al momento del fermo, a Torsembra non sia successo nulla. A terra, proprio davanti al punto in cui le pistole hanno fatto fuoco, c'è il casco di una moto. "Ma non è di quello che è stato fermato – dice all'Adnkronos un ragazzo che a fatica si regge in piedi, stravolto dalla droga alle 13 del mattino – Io lo so, era di uno con lo Scarabeo che lo ha buttato perché diceva che con quello lo guardie lo fermavano sempre". I palazzoni tutti uguali senza balconi fanno ombra alle lingue d'asfalto invase dai rifiuti che qui pare raccolgano solo i rom ...

Gli spacciatori, quelli cheAntonio Coluccia cerca di dissuadere e redimere, sono serafici in strada. Chi seduto tra i muretti, chi affacciato alla finestra a controllare sia tutto libero. ...... in particolare all'agente che è rimasto ferito nel tentativo vile di investireAntonio - ha detto la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio - . Inquieta uncosì spudorato, ...''Sono esterrefatto per l'aggressione ai danni diColuccia. Esprimo a lui la vicinanza e agli agenti della scorta feriti gli auguri di pronta guarigione. È intollerabile assistere a simili ...

Attentato a don Coluccia, la procura di Roma apre un'inchiesta AGI - Agenzia Italia

Come fanno don Antonio e Luciana. Ho conosciuto Luciana qualche anno ... Con la sua persona e con un’instancabile attività di giornalista attenta alle difficoltà del territorio in cui vive e lavora, ...Per Del Prete verrà chiesta la convalida dell'arresto. Il Campidoglio: «Solidarietà per l'attentato» «Siamo vicini a don Antonio Coluccia. Al suo coraggio e alla sua tenacia nell'affrontare a viso ...