Atom Controller | ufficialmente in arrivo su iPhone!

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Turtle Beach ha annunciato che il prossimo meseMobile Gamesarà disponibile per gli utenti iPhone L’è unda mobile gaming compatto e portatile con un design unico a due pezzi. I due moduli ergonomici dell’si adattano a tutti i modelli di iPhone 14, 13, 12 e 11 di Apple e i morsetti a molla regolabili assicurano che non sia necessario rimuovere le custodie del telefono. Quando si gioca con un iPhone collocato al centro, i due modulicomunicano tra loro in modalità wireless utilizzando il collegamento wireless proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz. Il Bluetooth a bassa latenza si connette senza lag agli iPhone durante il cloud gaming su Apple Arcade, Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam ...

Offerte Amazon: Turtle Beach Atom per smartphone in sconto al ... Multiplayer.it

L’Atom controller è un controller da mobile gaming compatto e portatile con un design unico a due pezzi. I due moduli ergonomici dell’Atom si adattano a tutti i modelli di iPhone 14, 13, 12 e 11 di ...The Turtle Beach Atom mobile controller is launching for iOS on September 11th. It comes with a new 'Colbalt Blue' design while maintaing its overall layout.