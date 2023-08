Atletica | Tamberi | ' a Zurigo per divertirmi'

(Di mercoledì 30 agosto 2023), 30 ago. - (Adnkronos) - Qui ha vinto le ultime due finali della Wanda Diamond League, unico italiano a riuscire nell'impresa, una delle tante nella sua straordinaria carriera. E anche quest'anno Gianmarcosarà in gara a, stavolta da campione del mondo in carica nel salto in alto, a poco più di una settimana dalla magica serata di Budapest. Alla vigilia del Weltklasse che per il 2023 non è la tappa conclusiva del circuito (i trofei saranno in palio a Eugene a metà settembre) il capitano azzurro parla nella conferenza stampa ufficiale del meeting di giovedì sera: “Non è facile ritrovare le motivazioni a distanza di appena una settimana e spingere di nuovo se stessi al limite, dopo aver messo tutte le energie nell'ultima gara e raggiunto l'obiettivo principale dell'anno. Al rientro dai Mondiali ho iniziato a ...

Roma, 30 ago.portabandiera a Parigi Sono molto legato a lui da stima e amicizia, ma oggettivamente non ... Parlando dei mondiali diappena conclusi ha aggiunto: Abbiamo vinto quattro ...Lo sport italiano ha appena archiviato i Mondiali di2023, con l'oro di Gimbonel salto in alto maschile. "portabandiera a Parigi Sono molto legato a lui da stima e ...Lo sport italiano ha appena archiviato i Mondiali di2023, con l'oro di Gimbonel salto in alto maschile. 'portabandiera a Parigi Sono molto legato a lui da stima e ...

Atletica leggera, a che ora vedere Tamberi alla Diamond League a Zurigo Quotidiano Sportivo

E anche quest’anno Gianmarco Tamberi sarà in gara a Zurigo, stavolta da campione del mondo in carica nel salto in alto, a poco più di una settimana dalla magica serata di Budapest. Alla vigilia del ...Così il campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi, in conferenza stampa alla vigilia della tappa di Zurigo della Diamond League. L'azzurro ha anche parlato del rapporto di amicizia con il ...