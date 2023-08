Atletica | meeting Zurigo 2023 Tamberi | “Non è facile ritrovare le motivazioni | ma darò il massimo”

Pietrasanta - Conferenza di presentazione della manifestazione sportiva organizzata dall'Pietrasanta all'impianto Falcone e Borsellino. Tra i nomi eccellenti il velocista Samuele Ceccarelli, campione europeo sui 60 indoor e italiano sui 100 nonchè reduce dai campionati del mondo ...E' la prima gara dopo l'oro mondiale per Gianmarco Tamberi, campione di tutto, pronto a tornare in pedana nel salto in alto giovedì a Zurigo. Riparte subito la Diamond League con unche come sempre annuncia un cast stellare: attesi 14 vincitori del titolo individuale a Budapest e in tutto saranno al via 7 atleti italiani. Nel prologo di mercoledì dedicato all'asta ...Neppure il tempo di riposarsi dopo i Mondiali di Budapest che l'torna subito protagonista. A Ginevra (Svizzera), sede deldi Diamond League , ci sarà anche Gianmarco Tamberi , fresco dell'oro nel salto in alto e determinato a ripetersi. Gli altri ...

Atletica, tutto pronto per il 'Meeting città di Pietrasanta': ci sarà anche ... ToscanainDiretta

Il campione mondiale dell’alto alla vigilia del meeting svizzero: “La forma è la stessa di Budapest, ma devo fare i conti con la stanchezza”. Nell’asta Molinarolo sesta con 4,51, l’iridata Kennedy a 4 ...Domani, giovedì 31 agosto, appuntamento a Zurigo, sulla magica pista dello Stadio Letzigrund, con un classico meeting dell’atletica mondiale, dove lo spettacolo è assicurato, grazie alla presenza di ...