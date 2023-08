(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'Iran ha vietato al pesista Mostafa Rajai Langroudi di partecipare a qualsiasi competizione di sollevamento pesi e di utilizzare strutture sportive per tutta la sua vita per avere stretto laa ...

L'Iran ha vietato al pesista Mostafa Rajai Langroudi di partecipare a qualsiasi competizione di sollevamento pesi e di utilizzare strutture sportive per tutta la sua vita per avere stretto la mano a ...L'del sollevamento pesi, Mostafa Rajaei è stato squalificato a vita dalla federazione del suo paese per aver stretto la mano all'israeliano Maksim Sverisky. La decisione è stata assunta ...... i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla situazione del popolo. Il flash - ... per non dover combattere contro un'israeliana. Partecipa a questa azione di solidarietà la ...

Atleta iraniano stringe la mano a israeliano, non gareggerà più Agenzia ANSA

Dopo la fondazione della Repubblica islamica nel 1979, è stato proibito agli atleti iraniani di competere con israeliani durante campionati regionali e internazionali.Ha dell'incredibile quanto accaduto a Mostafa Rajaei, atleta iraniano del sollevamento pesi che è stato squalificato a vita dalla federazione del suo paese. Il motivo La stretta di mano che Rajaei ha ...