Atalanta | Holm ad un passo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nerazzurri scatenati nelle ultime ore di calciomercato L’è una delle squadre più attive in queste ultime ore di calciomercato. La squadra nerazzurra sta definendo l’arrivo di Buongiorno dal Torino (mentre Zapata e Soppy dovrebbero fare il percorso inverso e giocare in granata) ma non è l’unico colpo in cantiere. Lo Spezia, stando alle ultimi voci, avrebbe accettato l’ultima offerta dell’per. Si tratta di un colpo molto intelligente per la Dea che si assicura così un calciatore molto giovane e talentuosa nonostante sia ai box per infortunio dallo scorso marzo. Il club bergamasco, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe quindi battuto la concorrenza della Juventus. Dopo mesi di trattative, infatti, la Dea avrebbe chiuso la trattativa per una cifra vicina a 11 milioni complessivi allo Spezia – 2,5 milioni di ...

Giornate frenetiche in casa Spezia . Sul mercato, il club ligure ha trovato l'accordo per la cessione di Emilall'. L'esterno si trasferisce con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 8,5. Un'operazione da 11 milioni di euro complessivi, di cui il 50% andrà alla ...CHI LO VOLEVA - Nei giorni scorsi l'ha fatto uno scatto decisivo per, prendendosi prima la pole position e poi chiudendo definitivamente l'affare per lo svedese classe 2000. I ...Le cifre diall'Il trasferimento del giocatore all'è cosa fatta: operazione in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) e 8,5 per il diritto di riscatto . Proposta ritoccata ...

Lo Spezia, stando alle ultimi voci, avrebbe accettato l'ultima offerta dell'Atalanta per Holm. Si tratta di un colpo molto intelligente per la Dea che si assicura così un calciatore molto giovane e ...Come riportato poco fa dai colleghi di Sky Sport, l'Atalanta ha piazzato un altro colpo in questa sessione di mercato. Emil Holm, fortemente voluto dal tecnico Gasperini, si trasferisce a Bergamo e si ...