Asolo | barista aggredita da un cliente abituale per un caffè | denunciato un imprenditore

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il casus beli dell’aggressione è stato probabilmente unsospeso, ma in realtà già consumato. L’aggressione a Manuela Dissegna del Bar al Municipio di(in provincia di Treviso) è avvenuta intorno alle 10 di lunedì. Come tante altre mattine l’avventore ha consumato e pagato il suo, ma un’ora dopo è tornato e ha iniziato a strattonare e tempestare di pugni Manuela, accusandola di prenderlo in giro e proferendo insulti di ogni genere. I testimoni inizialmente non si sono resi conto di quanto stesse succedendo, anche per il fatto che l’aggressore, un notodella zona del montebellunese , è persona conosciuta ad, non insolito a scenate.