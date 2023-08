Ascolti tv | i dati di martedì 29 agosto 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Bene il match degli Europei di Volley femminili Nella serata di ieri,29, su Rai Uno la serie, in replica, L’Allieva 3 ha coinvolto 1.800.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto 1.312.000 spettatori pari al 10% di share (presentazione: 1.798.000 – 10%). Su Rai2 il match degli Europei Femminili di Pallavolo – Italia-Francia ha conquistato 2.759.000 spettatori pari al 15.9% di share. Leggi anche: Europei di Volley, il debutto azzurro di Alessandro Bovolenta figlio di Vigor Su Italia 1 i Playoff di Champions League – Galatasaray-Molde hanno coinvolto 714.000 spettatori pari al 4.2% (pre e post nel complesso: 518.000 – 3%). Su Rai3 Filorosso ottiene 611.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione: 501.000 – 2.7%). Su Rete4 The Next Three Days totalizza un a.m. di 651.000 spettatori con il 4.7% di ...