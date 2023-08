Arriva la Superluna blu | sarà la più grande dell' anno La diretta video

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nella notte tra il 30 e il 31 agosto appuntamento imperdibile con lablu :la Luna piena piùe la secondao stesso mese, circostanza quest’ultima che nella tradizione anglosassone viene indicata come "Luna blu". A rendere tutto più speciale c'è anche il fatto che le due Lune piene di questo agosto sono entrambe Superlune, perché si verificano alla minima...

Con i suoi strumenti mobili, il Virtual Telescope riprenderà lablu sull'orizzonte di Roma, condividendone la visione durante una diretta online fissata per il 31 agosto a partire dalle ore ...La Luna Blu del 31 agosto è anche una, chiamata così per la coincidenza del plenilunio con il massimo avvicinamento del satellite alla Terra: in quest'occasione la luna piena sarà ...

Questa notte, tuttavia, la nostra luna si troverà anche ad attraversare il punto più vicino alla Terra, presentandosi dunque come una Superluna. Alla vigilia del lancio anticipato di Starfield, i ...popolarmente definita come Superluna, il nostro satellite apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminoso della media. E' importante sottolineare che "delle quattro Superlune visibili quest’anno ...