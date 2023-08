Arriva la Super Luna blu | la più grande del 2023 | quando e dove vederla

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nuovain arrivo questa notte, tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto. Si tratta dellapiena piùe luminosa del: alle 3:37 di domani mattina sarà piena. E trovandosi un po’ più vicina alla Terra del solito, apparirà più luminosa e un po’ piùdel solito si legge su astrospace.it. Lablu si riferisce a un evento, alla sua frequenza di apparizione (piena due volte in un mese), non è quindi legato al colore effettivo del pianeta. L’origine del termine è radicata nella lingua inglese,l’espressione once in a blue moon (letteralmente ‘una volta ogniblu’) viene utilizzata per indicare un evento raro e insolito. Unablu può verificarsi in due modi: ...