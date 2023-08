Arrestato Liu Jun | calcio cinese nel caos! In passato dirigente Inter

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilè nel caos, è statoil presidente della Chinese Super League, la massima serie del campionato in Cina. Inè statodell’di Suning CAOS ? Liu Jun, numero dele presidente della Chinese Super League, è statoper corruzione. Come riferisce il China Daily, Liu è soltanto l’ultimodiad essere stato messo sotto indagine dalle autorità anti-corruzione. Portando a 14 il numero totale di dirigenti e allenatori indagati da quando la Cina ha iniziato a intensificare i suoi sforzi per combattere la corruzione nel. Liu Jo è stato inanche Amministratore Delegato ad ...