Aris Limassol-Slovan Bratislava Europa League | 31-08-2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lodi Weiss arriva a Cipro forte della vittoria nella gara d’andata; non sarà facile contro unche ha dimostrato di essere vivo e a cui basta un gol per allungare la sfida oltre il 90?. Ciprioti di Shpilevski che insi sono fermati alla gara contro il BATE e agli 11 gol segnati in 2 InfoBetting: Scommesse Sportive e

... ore 19:00) Slavia Praga (in Zorya Luhansk - Slavia Praga, ore 19:00) Olympiacos (in Cukaricki - Olympiacos, ore 20:00) Le partite da almeno un gol per squadra- Slovan Bratislava , ore ......SUPER LEAGUE Wuhan Three Towns - Nantong Zhiyun 4 - 2 (Finale) CIPRO CYTA CHAMPIONSHIP AEL...30 GRECIA SUPER LEAGUE Lamia -18:15 PAOK - Kifisias 20:00 Olympiakos - Atromitos 20:30 ......35 CIPRO CYTA CHAMPIONSHIP AEL- Zakakiou 19:00 APOEL - Paphos 19:00 Nea Salamis - Apollon ...30 Bayern - Augusta 17:30 GRECIA SUPER LEAGUE Lamia -18:15 HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA ...

Aris Limassol-Slovan Bratislava (Europa League, 31-08-2023 ore 19:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronos... Infobetting

Giovedì 31 agosto 2023, si gioca la partita di ritorno, che vale un posto per la prossima edizione dell’Europa League, tra i padroni di casa dell’Aris Limassol, che ospitano la squadra slovacca dello ...È passato dall’essere il colpo viola dell’estate 2022 a un possibile esubero. Nel frattempo sono arrivati Nzola e Beltran, mentre Kokorin è rientrato dal prestito all’Aris Limassol. Luka Jovic non sem ...