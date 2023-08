(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) –hato che il 12alle 19 ora italiana trasmetterà online dall’Park di Cupertino, in California, l’evento per mostrare la nuova linea di15. La line-up di smartphone della Mela quest’anno introdurrà diverse novità per tutti e quattro i modelli presenti: su tutti, in primis, sarà presente la porta di ricarica USB-C, che sostituirà la Lightning dieci anni esatti dopo il suo debutto su5. Questo dovrebbe garantire, almeno sui modelli Pro, anche una velocità di ricarica maggiore ad almeno 35 watt. Sebbene15 e15 Plus manterranno lo stesso design della generazione precedente, dovrebbero ereditare da14 Pro la fotocamera principale da 48 megapixel (contro i 12 ...

Le imprese italiane rappresentano però l'eccezione chela regola, avendo speso 5 milioni ... La classifica mondiale vede nelle prime due posizioni Meta e. Infatti, l'anno scorso l'azienda ...Per altri, invece, è ladi quello di cui erano già convinti: dopo essere stato sconfitto ... il prossimo modello di casa: tutte le anticipazioni " Come la saga di Blackwater è diventata ...... la celebre piattaforma di messaggistica WhatsApp diventa finalmente nativa per gli utenti. ... dall'altrola volontà dell'azienda di continuare a innovare e migliorare. Gli utenti Mac ...

Apple conferma: i nuovi iPhone verranno mostrati il 12 settembre Adnkronos

Il titolo scelto per l'evento Apple del 12 settembre è Wonderlust, come confermato dagli inviti diramati alla stampa internazionale nella serata del 29 agosto, con il logo della mela morsicata ...Il prossimo 12 settembre la Apple alzerà il sipario sui nuovi iPhone 15 e presenterà alcuni nuovi prodotti molto attesi. Per l’evento di presentazione, che è previsto per le ore 19 (italiane) del 12 ...