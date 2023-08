Anziane truffate | maxi colpo delinquenti | interviene la Finanza

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023)da parte dei: fino a quando non è intervenuta la Guardia diche ha messo a segno un bel po’ di arresti Il loro obiettivo era molto chiaro: prendere di mira le persone considerate deboli. Le, quelle rimaste sole e malate. Una vicenda sconvolgente quella che arriva direttamente dalla provincia di Varese. Vittime, appunto, persone che avevano messo da parte di loro risparmi. Venivano raggirate eda persone senza cuore e che non si facevano affatto scrupoli. Il totale? Più di un milione di euro (per la precisione 1,2 milioni).(Pixabay Foto) Notizie.comSubito è scattato l’allarme e le chiamate a chi di dovere. In merito a questa vicenda è ...