Antonino Spinalbese inizia a seguire Stefano De Martino sui social | il gesto tra ex ‘rivali’ che spiazza i fan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Agli osservatori più attenti non sfugge nulla. Nemmeno il fatto cheavrebbeto asu InstagramDe. È passato più di un anno dalla rottura trae Belen Rodriguez, e ora questa mossaincuriosisce non poco gli utenti dei. L’anno scorso, nella casa del GFVip,aveva avuto modo di commentare il ritorno di fiamma tra la sua ex e: “Non amo quando vengono strumentalizzate le cose. Tutti abbiamo le nostre storie. Poi Alfonso ne parla ed è normale che lo faccia. Lo fa anche con me in diretta. Però che senso aveva parlare di lei? La mia ex adesso ha una storia con un altro, un’altra relazione e lo sanno tutti. Quindi non mi ...