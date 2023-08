Durante gli eventi del Forum pubblicano il singolo 'Disco Paradise' con Fedez e(già ... i primi arrivi 29/08/23 Fotogallery - Emmaun nuovo album 28/08/23 Fotogallery - Madame dal ......il segretario provinciale del Pd di Ravenna Alessandro Barattoni con un focus dedicato al ... Marina Sereni, Roberto Speranza, Nino Cartabellotta, Daniela Barbaresi,Mandorino, ...... 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2008 e 2010, oltre alla sopracitata collaborazione conMinetti nel 2005. Le pagine ed i lettori di questo sito tuttavia ricorderanno Toto ...

Annalisa annuncia il suo nuovo album: ecco quando esce Novella 2000

È stato un anno decisamente intenso l’ultimo per Annalisa. In questi mesi, come sappiamo, l’amata cantante ha dominato le classifiche musicali dapprima con Bellissima, e in seguito con Mon Amour, che ...1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, il sold out per il suo primo Forum, Annalisa continua questa stagione di successi con l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album di inediti: “E poi siamo finiti ...