(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il chitarrista, cui era stato suggerito di intraprendere delle cure per il fine vita, ha raccontato al Times di essersi sottoposto a una nuova terapia a base di un farmaco radioattivo per fronteggiare il cancro

Hudson e Josh Blair, l'ex del gruppo. E tra le altre cover che ci saranno si conta Bury a Friend di Billie Eilish , Paint It Black dei Rolling Stones, Spellbound di Siouxsie and the ...Tra i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni anche gli ex membrie Warren Cuccurullo.Sono presenti anche Nile Rodgers e l'ex del gruppo, che sta combattendo con un cancro alla prostata e che ha annunciato l'album solista Man's a Wolf to Man per l'8 settembre. Tra gli ...

Andy Taylor dei Duran Duran e il tumore al quarto stadio dopo un nuovo trattamento: «Sono asintomatico» Vanity Fair Italia

Dopo anni di cure e trattamenti per contrastare la neoplasia, Andy Taylor, 62 anni, ex chitarrista dei Duran Duran, parla adesso di come sta affrontando il cancro al quarto stadio che lo ha colpito e ...e sento che siamo riusciti in qualche modo a catturare l'essenza di tutto questo in questo progetto". Tra i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni anche gli ex membri Andy Taylor e Warren ...