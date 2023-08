Andrea Giambruno | “Mie parole strumentalizzate dai politici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) "Io non ho mai detto 'la ragazza se l’è cercata' o che, se eviti di ubriacarti, 'non ti stuprano. Se avessi detto qualcosa di sbagliato, avrei chiesto scusa" “Io non ho mai detto ‘la ragazza se l’è cercata’ o che, se eviti di ubriacarti, ‘non ti stuprano’: questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura”. Così, al ‘Corriere della Sera’, dopo le polemiche suscitate dalle sue frasi in tv sulla violenza sessuale. “Mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certivanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia ...