Amici | rottura shock tra Cosmary e Nunzio | ecco cos’è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo essere diventati protagonisti insembravano una coppia inseparabile, tuttavia, il loro amore adolescenziale ha subito una brusca battuta d’arresto. L’ex velina di “Striscia la Notizia“,Fasanelli, ha confermato tramite Instagram che la loro love story è giunta al termine. I due, che si erano conosciuti nel talent show, hanno deciso di separarsi a causa di differenze caratteriali che non potevano superare., le ragioni diFasanelli Contrariamente alle voci che circolavano, la giovane ballerina ha sottolineato che la separazione non è stata causata da tradimenti o scandali.ha fatto appello al rispetto per la loro decisione e ha chiarito che i motivi sono da attribuire a divergenze personali, spiegando che è ...