Amici 23 | Raimondo Todaro ci sarà | Francesca Tocca via dopo la crisi?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Salvo stravolgimenti,23 inizia il 24 settembre 2023 alle ore 14:00 su Canale 5. Come di consueto si partirà con la formazione della classe. Il cast dei professori viene modificato: nel canto, ad affiancare Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini torna Anna Pettinelli, subentrata ad Arisa che diventa giudice di The Voice Kids; nel ballo la commissione resta formata da Alessandra Celentano,ed Emanuel Lo. Per il sesto anno consecutivo il corpo docente è composto da 6 professori (3 per la categoria canto e 3 per la categoria ballo). Sembrava chefosse a un passo dall'addio per non meglio specificati dissapori con Maria De Filippi: notizia smentita coi fatti. Il coreografo, però, sarebbe inconaver ...