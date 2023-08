Amazon ai dipendenti contrari al ritorno in ufficio per 3 giorni a settimana | “Forse le cose per voi qui non funzioneranno”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Prosegue lo scontro interno frae i suoi. A creare tensione è una nuova regola aziendale che prevede, fra le altre, ilad un regime di lavoro in presenza per tutti idi almeno tre. Dopo mesi di petizioni e proteste su questo tema da parte dei lavoratori che vorrebbero continuare mantenendo lo stesso monte ore di lavoro da casa, è arrivata anche la risposta dura del ceo del colosso dell’e-commerce Andy Jassy. “Se non sei d’accordo con la nuova policy e non riesci a rispettarla probabilmente leper te nonqui ad”, ha detto Jassy citato dal Guardian. Come riportato da Open, l’adozione delle nuove regole fra i...

... contrari al ritorno in ufficio obbligatorio, e che si accompagna alle recenti rilevazioni di come irimasti in smart working siano stati tracciati e penalizzati per non aver ...Prosegue il braccio di ferro tra Andy Jassy, ceo di, e idella sua azienda. Dopo mesi di petizioni e proteste per la fine del regime dello smart working, l'amministratore delegato del colosso dell'e - commerce ha lanciato ai suoi ...... Forza Italia porra' con decisione la questione di, Facebook, Google e degli altri colossi ... Peraltro con pochissimi. I grandi operatori della rete sono indispensabili, ma la loro ...

L'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, non ha usato mezze parole contro chi non vuole abbandonare il lavoro da casa. In un incontro interno, riportano i media americani, Jassy ha espresso la ...Da Amazon a Tesla, da OpenAi a Zoom, il caso forse più paradossale. Ma per molti colossi del tech il lavoro da remoto incide sulla creatività ...