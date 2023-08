Amanda Lear la spara grossa su tre colleghe famosissime | “Come si sono ridotte”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Famosa anche per la sua schiettezza,non si fa mai problemi a dire tutto quello che le passa per la testa. Se da un lato il suo essere senza filtri è un pregio, dall’altro la cantante di Queen of Chinatown ogni tanto fa arrabvboare qualche collega o fanclub. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, la star francese ha commentato Patty Pravo che dice di parlare con i gabbiani e ha lanciato unafrecciatina a Madonna e Britney Spears. “va l’amore? Se intendi quello vero, da qualche giorno ho adottato un micio che ho già mostrato sul mio Instagram. Ha due mesi e si chiama Sissy,l’imperatrice. Qualche tempo fa ho perso la mia gatta preferita estata malissimo. Aveva 23 anni, un solo dente ed era rimbambitapoche, ma ...

Ivan Rota per Dagospia killian e brigitte nielsen Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello, ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole ...... Orietta Berti, Franco Califano, Marcella Bella, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Loretta Goggi,, Milva, Pupo e tanti altri. Visite: 10Farina: Quali foto signore Vannacci: L'hanno sorpresa a camminare mano nella mano con una certa Citofonare Giusy! Farina: Signore, Citofonare Giusy è solo un'amica, lo giuro su! Vannacci ...

Amanda Lear la spara grossa su tre colleghe famose: "Come sono ridotte" Biccy

L’artista ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Settanta come corista in una tournée di Amanda Lear. In ambito musicale, nello stesso periodo ha inciso il singolo ...In attesa della tredicesima edizione, dal 23 settembre su Rai 1, selezioniamo i dieci migliori (e peggiori) protagonisti di Tale e Quale Show tra giuria e concorrenti.