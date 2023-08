Alto Adige | place to be | autunno in sauna al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Degustazioni di speck, formaggi e vini nella sala relax Old Stube. La degustazione anche in Spa Raggiungere un maso per assaggiare i prodotti locali di stagione, godersi la sfilata delle mucche che scendono a valle. Ma anche rilassarsi al tepore dellae partecipare alle degustazioni organizzate nella esclusiva sala relax Old Stube, tra speck, formaggi e vini. È l’al BadSpadi(BZ), una vacanza indimenticabile da vivere nella Spa Soma & Anima e nelle Dolomiti di, patrimonio dell’umanità Unesco. A seconda del legno utilizzato per arredare la, l’ambiente si veste di colori, aromi e proprietà diversi. Non è una scelta affatto casuale. Lo sa bene il Bad...