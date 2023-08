Alta tensione per le minacce di morte alla Meloni prima della visita a Caivano. "Non mi fermeranno"

A causa della relativa scarsità di strutture di ricarica rapida ad, la comodità di ricarica per i veicoli elettrici è ancora lontana da quella del rifornimento di carburante per i ...Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che potrà trovare la presidente ...Ultimatum non proprio ultimo e rigoroso Lae, avverte l'agenzia Dire ( dire.it ) e conferma un anonimo diplomatico tra i pochi e incerti ancora presenti da quelle parti. "Ai militari ...

Weekend di alta tensione a Bolzano, liti vicino alla stazione e in via Galilei: un ferito Alto Adige

“Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro: ho bisogno di parlare con la… Leggi ...Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che potrà trovare la presidente ...