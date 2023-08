Ilstraordinario alla ricostruzione, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato alle Regioni Emilia Romagna e Marche l'ordinanza n. 6/2023, con la quale vengono fornite ...... quali risposte arriveranno e anche quali proposte sottoporre all'attenzione del, che poi ha bisogno della disponibilità del Governo per riuscire ad utilizzare risorse ad oggi ad esempio ...Ilstraordinario per l', Francesco Figliuolo, ha approvato, come riporta la stampa nazionale, un finanziamento di 289 milioni di euro per coprire i costi degli interventi realizzati ...

Alluvione, il commissario Figliuolo firma l'ordinanza: 289 milioni per i lavori effettuati in somma urgenza RavennaToday

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un incontro in comune a Bologna, alla vigilia del vertice con il commissario per la ricostruzione post alluvione ...Il commissario straordinario per l’alluvione, Francesco Figliuolo, ha approvato, come riporta la stampa nazionale, un finanziamento di 289 milioni di euro per coprire i costi degli interventi ...