Alluvione | Figliuolo firma l' ordinanza | ok a 289 milioni

La linea ferroviaria Faenza - Lavezzola chiusa dopo l'di maggio, rimarrà ancora sospesa per garantire l'incolumità dei cittadini e gli studi ...piani di ricostruzione del Commissario...'Ringrazio il Commissario straordinarioe il Governo che promette e mantiene: questa ...e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'di ...La linea ferroviaria Faenza - Lavezzola chiusa dopo l'di maggio, rimarrà ancora sospesa. La decisione è stata presa 'per garantire l'incolumità ...di ricostruzione del commissario...

Ringrazio il Commissario straordinario Figliuolo e il Governo che promette e mantiene ... ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'alluvione di maggio: spese ...La linea ferroviaria Faenza-Lavezzola chiusa dopo l'alluvione di maggio, rimarrà ancora sospesa ... la linea ferroviaria rientri nei piani di ricostruzione del commissario Figliuolo per garantire, nel ...