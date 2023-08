Alluvione ER | Bonaccini tuona ancora contro il governo

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023)Emilia-Romagna, il governatore Stefanoha attaccato nuovamente il: lo ha fatto in una intervista al ‘Corriere della Sera’ I soldi dal, per la sua regione colpita dalla violentanegli ultimi mesi,nessuna traccia. Questo è quello che ha ribadito,una volta, Stefano. Il governatore dell’Emilia-Romagna ne ha parlato in una intervista al “Fatto Quotidiano”. Affermando che questi mesi sono stati mesi per cercare di risolvere buona parte dei danni che ha colpito, appunto, la sua regione. Nel frattempo è stato nominato il nuovo commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo (ex commissario del Covid). Quest’ultimo ha firmato l’ordinanza per stanziare 860 milioni di euro. Anche se ...