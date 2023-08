All’Ucraina stanno a cuore i suoi soldati a Mosca no

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il numero dei caduti, in Ucraina, è secretato. Questo mese l’intelligence americana, citata dal New York Times, ha stimato quel numero in settantamila, a cui sommare centoventimila feriti (quella per riabilitarli è una battaglia nella battaglia). Un reportage della Bbc, vicino alla linea del fronte, ha documentato il costo umano della controffensiva: che, rispetto alla primavera, ha cambiato tattica anche e soprattutto per preservare le vite deireparti. Il prezzo della liberazione Il corrispondente della tv britannica Quentin Sommerville ha descritto un obitorio di mattoni rossi. Qui arrivano i corpi di chi muore in combattimento e la loro frequenza, testimoniata dalla ventiseienne che tiene il registro, conferma le gravi perdite subite dai liberatori. «La parte peggiore è vedere giovani ventenni e realizzare che sono stati ammazzati per la loro terra: non ti ...