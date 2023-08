Alloggi sottotetto Capodimonte | tavolo tecnico a Palazzo Mosti | consegna chiavi entro fine ottobre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto stamane unper discutere la tempistica dell’assegnazione dei vential rione. Alla riunione hanno partecipato l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, il dirigente del Settore Patrimonio Maurizio Perlingieri e una delegazione degli assegnatari. “L’Acer – spiega l’assessore Chiusolo – ha stilato un cronoprogramma indicando il 15 settembre come data in cui saranno ultimati i lavori. Da tale giorno, si potrà procedere con gli adempimenti-amministrativi, ovvero il collaudo, l’allaccio Enel, l’accatastamento e inl’agibilità: il termine ultimo per ladelleè fissato per il 31. Ho ...