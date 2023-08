Ha cambiato carattere Tra gli esperti che stanno monitorando ilblu ci sono Elena Tamburini, Mattia Lanzoni ed Edoardo Turolla, biologo del parco del Delta del Po. 'Dall'America all'Italia, ...L'relativo all'invasione delblu non si placa, con l'individuazione una di una seconda specie aliena catturata in un singolo esemplare in provincia di Ancona, proveniente dal Mar Rosso ...Granchi blu in arrivo sul Garda. Non solo acqua salata: l'del Wwf 'Se oggi abbiamo una certezza, è che il famosoblu arriverà fino al lago di Garda come ennesimo elemento di squilibrio dell'ecosistema lacustre. Ma non c'è più niente da fare ...

Allarme granchio blu: sta risalendo il Po | Gli esperti: "Impossibile fermarlo" TGCOM

Il granchio blu adesso preoccupa anche lungo il Po. Il killer delle vongole, arrivato nelle nostre acque nascosto nell'acqua di sentina delle navi provenienti dall'America, dal mare è risalito lungo ...Segnalazioni sono arrivate da Bondeno, ancora lungo il Po, e nei canali della bonifica. Non si ferma la marcia del granchio blu che dal mare – la sacca di Goro e la costa di Comacchio – ha percorso un ...