Allarme fondato Wagner fuori dalla Russia? Cosa può accadere a casa nostra

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Mentre i furiosi combattimenti al fronte limitano le reciproche avanzate e nei cieli si avvicendano ondate di droni e missili, dal presidente ucraino Volodymir Zelensky sembrano arrivare aperture diplomatiche al collega russo Vladimir Putin. Ne abbiamo parlato con l'esperto di strategia Andrea Margelletti, presidente del CESI (Centro Studi Internazionali) di Roma. Zelensky ha parlato della possibilità di riportare i russi al tavolo delle trattative a proposito della Crimea. Perché queste aperture? «Dobbiamo chiarire anzitutto una. Non possiamo mettere sullo stesso piano diplomaticoe Ucraina, cioè l'aggressore e l'aggredito. Sarebbe come equiparare lo stupratore alla vittima. Per troppo tempo, negli ultimi mesi, abbiamo visto, anche in Occidente, ragionare in termini che annullano il divario fra Mosca e Kiev. No. Chi è ...