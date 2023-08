Alla scoperta delle migliori serie tv spagnole da guardare su Serially

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Quali sono letvdasu: da Drama a Boca Norte, passando per Cupido. Tvserial.it.

...fasi di, riqualifica e restauro di Palazzo Ancilotto, la sua storia e il patrimonio storico - artistico riscoperto al suo interno. Ma anche le scelte architettoniche che hanno portato...Insieme al Primo Cittadino erano presenti anche l'assessore al turismo Leonardo Petrone, la consigliera delegatacultura Antonia Roseti, l'assessore ai lavori pubblici Claudio Roseto, il ...Portandodella storia e curiosità di Villafalletto, in questo contesto di piccolo paese di provincia, si faranno conoscere una dimora e una famiglia che hanno avuto una dimensione europea. "...

Alla scoperta di Città della Domenica, il primo parco a tema d’Italia idealista.it/news

Alla scoperta della Foresta di Firenze, quella di Vallombrosa. Nel primo fine settimana di settembre c’è Foresta Maestra, festival generativo, con iniziative ed eventi per tutti i gusti e per ogni ...un ricco programma di iniziative previste per le due giornate: Sabato 9 settembre • h. 09:00 - TRA NATURA, TRADIZIONE E COLTURE PECULIARI: passeggiata alla scoperta dei segreti di Cjanâl, prenotazioni ...