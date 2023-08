Alien | stop alla produzione della serie per via dello sciopero SAG-AFTRA

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lo show targato FX (da noi arriverà su Disney+) è stato messo in stand by per viaSAG-. LoSAG-continua a creare scompiglio in quel di Hollywood.TV per FX ambientata nell'epico franchise sci-fi ideato da Ridley Scott, è una delle ultime produzioni ad esserepate. Le riprese erano iniziate il 19 luglio a Bangkok, sono continuate per un mese e poi interrotte. Creata da Noah Hawley e prodotta da Ridley Scott, lasarà ambientata ben prima degli eventi narrati in(1979) con la mitica Ellen Ripley interpretata da Sigourney Weaver. Sydney Chandler, già apprezzata in film come Don't Worry Darling e nellaPistol, sarà la protagonista ...

, tutti i film della saga e l'ordine in cui guardarli Di cosa parlerà Come dichiarato in passato la serie di rappresenta una svolta storica per il franchise: sarà la prima storia ad ... La serie, prodotta da Ridley Scott, ha ufficialmente interrotto la produzione a causa dello sciopero SAG - ...

Lo sciopero SAG-AFTRA continua a creare scompiglio in quel di Hollywood. Alien, serie TV per FX ambientata nell'epico franchise sci-fi ideato da Ridley Scott, è una delle ultime produzioni ad essere ...