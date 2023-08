Alfa Romeo - Nuova 33 Stradale | orgoglio italiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Come spiega Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design dell', la33è "un vero e proprio manifesto di bellezza essenziale: poche linee, sensuali e allo stesso tempo potenti capaci di suscitare desiderio e forti emozioni". I richiami alla prima 33sono molto marcati, ma lo stile della vettura è estremamente moderno, con dettagli sinuosi affiancati da parti più aggressive, a cominciare dal posteriore. Davanti, oltre al nuovo scudettotridimensionale ricavato nei listelli di fibra di carbonio (a richiesta si può avere anche il classico Trilobo) si notano alcuni lineamenti della 33/2, come la "V" che caratterizza il cofano. I fari integrano delle prese d'aria che separano i flussi indirizzandoli verso il radiatore, mentre uno ...

'Il progetto 33 Stradale ha preso vita grazie alla passione e alla dedizione di un ristretto gruppo di designer e ingegneri del Centro Stile. Il design si ispira con rispetto al capolavoro di Franco Scaglione del 1967 con un audace sguardo rivolto alle linee dei futuri modelli. Il risultato e' il frutto delle ...(gruppo Stellantis) annuncia la rinascita della 'fuoriserie' 33 Stradale, 'manifesto' di cio' che il marchio italiano puo' fare - e fara' - in termini di stile ed esperienza di guida. Come ...Lo ha dichiarato Jean - Philippe Imparato, ceo del marchio(gruppo Stellantis). Com - Fla - 30 - 08 - 23 17:15:30 (0497) 5 NNNN

Ritorna l'Alfa Romeo 33 Stradale, icona degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre. Dopo oltre 50 anni la casa del Biscione rientra, con lo slogan 'il coraggio di sognare'.Dopo tanta attesa ecco l'Alfa Romeo 33 Stradale. Ha 750 CV e 450 km di autonomia Signore e signori, ecco a voi la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Di lei si parla ormai da moltissimo tempo poiché non ...