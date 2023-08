Alfa Romeo - 33 Stradale | la meraviglia del 1967 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tra gli appassionati dell'non si fa che parlare della nuova supercar: una fuoriserie che ci riporta al, quando viene presentata la 33, derivata dalla 33 2.0 litri da competizione. Una macchina nata per tornare a vincere sui palcoscenici più prestigiosi, che viene modificata per l'utilizzoin favore di pochissimi fortunati (la Casa parla di 18 esemplari, più un prototipo), che possono permettersi di pagare il prezzo di listino di 9.750.000 lire: quasi pari a quello di nove Fiat 124 berlina, e di molto superiore a quello di 7.700.000 lire della possente Lamborghini Miura. Ma non è solo la sua origine corsaiola a rendere la prima 33un oggetto per pochi intimi: l'esclusività, e poi l'immortalità, derivano anche da quelle forme mozzafiato, ...