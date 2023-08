Alessandro Verri | voce Lega a Milano | Quando la sinistra parla di verde ci fa neri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) «L'estate milanese è il periodo più bello per vivere questa città». Giovane, giovanissimo: ha appena 28 anni., però, è il capogruppo dellanel Consiglio comunale di, metropoli nella quale è nato, è cresciuto e che vive a tutti gli effetti.«In estate, a, trovi facilmente parcheggio», scherza, «a parte il caldo, mi piace da morire»., vuol dire che non è stato in vacanza? «No, no. Ci sono stato. Ma una settimana sola».Dove? «In Italia, in Sicilia. Le mie sono state ferie rigorosamente italiane, made in Italy. È il Paese più bello del mondo e bisogna godercelo fino in fondo».Però anche le ferie finiscono. Ieri mattina sono stati sgomberati gli ex bagni di via Esterle, quei locali che saranno destinati a una moschea. Cosa ne pensa? «Premetto una ...