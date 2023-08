Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini | “Ci sposeremo in Spagna per poter adottare Melissa”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 agosto 2023)fra le pagine del settimanale Chi ha confermato l’intenzione di voler sposare, il fidanzato con cui ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. “Sono felice, sereno, ringiovanito. Scriva anche addolcito. Il merito è die della sua meravigliosa famiglia., sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di. Ricorderà che all’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano”.: “Ci uniremo civilmente ...