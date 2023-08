(Di mercoledì 30 agosto 2023) commenta Ad), un uomo èndo daldel terzo piano mentre stavando il. La vittima, Aldo Ferrara, aveva 50 anni. L'incidente è avvenuto in via ...

commenta Ad), un uomo è morto cadendo dal balcone del terzo piano mentre stava riparando il condizionatore. La vittima, Aldo Ferrara, aveva 50 anni. L'incidente è avvenuto in via Madonna del ...L'uomo, autista di pullman delle autolinee Segesta, abitava in via Madonna del Riposo, ad), dove è avvenuta la tragedia. Lascia la moglie e il figlio di dodici anni. Secondo quanto ...... Giuseppe Galia presidente della Fondazione degli Ingegneri della provincia di, Fabio ... Mentre la relazione del segretario generale del Comune diVito Antonio Bonanno verterà sul ...

Alcamo (Trapani), ripara condizionatore e cade dal balcone: morto 50enne TGCOM

Ha preso il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani il Tenente Camilla Bernacchini. Classe ...Ad Alcamo (Trapani), un uomo è morto cadendo dal balcone del terzo piano mentre stava riparando il condizionatore. La vittima, Aldo Ferrara, aveva 50 anni. L'incidente è avvenuto in via Madonna del Ri ...