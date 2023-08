23:30 31 Luglio Inter - Sprint per ScamaccaL'Interper Gianluca Scamacca. L'attaccante ... il brasiliano passa dal Liverpool all'Al, anche lui sbarca in Arabia Saudita. 22:03 31 Luglio ...23:30 31 Luglio Inter - Sprint per ScamaccaL'Interper Gianluca Scamacca. L'attaccante ... il brasiliano passa dal Liverpool all'Al, anche lui sbarca in Arabia Saudita. 22:03 31 Luglio ...

Al-Ittihad, accelera anche la trattativa per Sergio Ramos ItaSportPress

Per lui, in particolare, ci sarebbe l'Al-Ittihad dell'ex compagno Karim Benzema che proprio nelle ultime ore ha schiacciato sull'acceleratore e intende convincere il difensore. La trattativa si è ...