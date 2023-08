Al Caravan Salon Dusseldorf riflettori puntati sul Fiat Ducato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) TORINO (ITALPRESS) –Professional prende parte alla 62esima edizione deldi Dùsseldorf, che si svolge fino al 3 settembre. La fiera tedesca è un evento di riferimento in Europa per i produttori e i clienti finali di veicoli ricreazionali.Allo stand Stellantis,Professional è presente con unVan completamente attrezzato, che rappresenta una delle configurazioni più frequentemente scelte e apprezzate dai clienti. I visitatori della più grande fiera europea dei veicoli ricreazionali potranno vedere da vicino tutti i segreti del modello che ha alle spalle oltre 40 anni di successi, essendo stato eletto “Miglior veicolo base per camper” per 15 anni consecutivi dai lettori della rivista specializzata tedesca Promobil. Inoltre, i primi sei mesi del 2023 confermano che ...

