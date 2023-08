Ajax | colpo 'alla Kvaratskhelia' | UFFICIALE Mikautadze

Mikautadze è il nuovoper rinforzare l'attacco dell': il comunicato ufficiale del club olandese L', con un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Georges Mikautadze. IL COMUNICATO -, FC Metz e Georges ...... che, a 38 anni, è ancora capace di compiere autentici miracoli come quello nel recupero sul... Che l'ex Pisa stia rifiorendo dopo la parentesi all'. Lovric 6,5: Recupera tanti palloni e ...9.40 - Il West Ham ha ufficializzato un grandein entrata, per sostituire Declan Rice, accasatosi all'Arsenal. Gli Hammers hanno chiuso per Mohammed Kudus dall'. ( I DETTAGLI ) 8.50 - Il ...

Mikautadze è il nuovo colpo dell'Ajax: il comunicato Calcio News 24

L’Ajax, con un comunicato, ha ufficializzato l’arrivo di Georges Mikautadze. IL COMUNICATO – Ajax, FC Metz e Georges Mikautadze hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante all’Ajax ...L'Ajax si appresta in questi ultimi giorni di mercato a reinvestire la cifra incassata dalla cessione di Kudus al West Ham. Secondo quanto riportato dal Telegraaf due sono gli obiettivi principali. Il ...