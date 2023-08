Ai Mondiali Rondae Hollis-Jefferson era quasi il clone di Bryant

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) All’ennesimo jumper dalla distanza, il pubblico di Pasay city ha iniziato a cantare. “Kobe, Kobe, Kobe”. Mica una visione. Sul parquet c’è un numero 24 a sua immagine e somiglianza: snello e rasato, movenze da black mamba, fascia al braccio e micidiale propensione ai canestri difficili. Mettiamoci pure che gioca nella nazionale più evocativa di tutte, inglese alla mano – Jordan – ed ecco che l’insospettabilediventa di colpo un fenomeno globale. La Fiba lo incorona già dopo la prima partita del Mondiale: “da lassù avrà guardato gli highlights, sorridendo”. Lui in zona mista risponde incredulo. “Per me vuol dire molto, è un onore. Esiste un solo Kobe. Ma per sentire questa energia fino al campo e riuscire a segnare così tanto, significa che Dio era con me. E Kobe pure”. Non è ...